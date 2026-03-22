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Rückkaufoption gezogen

Leverkusen holt Eigengewächs Alajbegovic zurück

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 März, 2026 16:54
Leverkusen holt Eigengewächs Alajbegovic zurück

Bayer Leverkusen sichert sich offenbar die Rückkehr eines vielversprechenden Talents: Wie «Sky Sport» berichtet, hat der Bundesligist die vereinbarte Rückkaufklausel für Kerim Alajbegovic aktiviert. Damit wird der 18-jährige Flügelspieler im Sommer 2026 von RB Salzburg zurück unter das Bayer-Kreuz wechseln. Die festgeschriebene Ablöse soll bei rund acht Millionen Euro liegen.

Alajbegovic war erst im vergangenen Sommer von Leverkusen nach Salzburg gewechselt, nachdem er zuvor im Nachwuchs des Vereins ausgebildet worden war. Damals lag die Ablösesumme bei etwa zwei bis zweieinhalb Millionen Euro, während der Offensivspieler in Österreich einen Vertrag bis 2029 unterschrieb. Nun macht Leverkusen von der Möglichkeit Gebrauch, das Talent frühzeitig zurückzuholen.

Mit diesem Schritt unterstreicht der Klub sein Vertrauen in die Entwicklung des gebürtigen Kölners. Die Entscheidung, die Rückkaufoption zu ziehen, deutet darauf hin, dass Alajbegovic künftig eine Rolle im Kader der Werkself spielen könnte.

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