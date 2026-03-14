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Arsenal könnte bei Jakub Kiwior doppelt abkassieren

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 14 März, 2026 12:47
Arsenal könnte bei Jakub Kiwior doppelt abkassieren

Jakub Kiwior wird künftig nicht mehr für Arsenal spielen. Der Abwehrstar spielt bei Leihklub Porto eine starke Saison – und weckt deshalb Begehrlichkeiten bei anderen Teams. Die Gunners könnten deshalb im Sommer gleich doppelt abkassieren.

Der FC Arsenal hat Jakub Kiwior im vergangenen Sommer inklusive Kaufpflicht an den FC Porto verliehen. In Portugal liefert der Abwehrstar auf sehr hohem Niveau ab, weshalb davon ausgegangen wird, dass er im Sommer fest in den Porto-Besitz übergehen wird.

Die in der Kaufpflicht verankerte Ablöse liegt bei rund 25 Millionen Euro. Arsenal winkt bei Kiwior im Sommer also ein schöner Batzen Geld. Die Gunners könnten beim aktuellen Nationalspieler aus Polen am Ende sogar doppelt abkassieren.

Laut Angaben der «Tuttosport» beschäftigt sich Juventus Turin intensiv mit einem Transfer von Kiwior, der nicht nur die Kassen von Porto klingeln lassen würde.

Gemäss «Sun» würde Arsenal bei einem Transfer im Sommer zu einem anderen Klub aufgrund einer Weiterverkaufsklausel mitverdienen. Sollte ein Kiwior-Wechsel über die Bühne gehen, würde Arsenal rund zwei Millionen Euro erhalten. Die Londoner zahlten einst knapp 20 Millionen Euro für Kiwior.

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