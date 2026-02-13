Der FCZ schnappt sich wohl Flügelstürmer Yann Karamoh
Der FC Zürich steht vor dem Transfer des französischen Flügelstürmers Yann Karamoh.
Der 27-Jährige hat im vergangenen Sommer beim FC Porto unterschrieben. Dort kommt er bislang allerdings hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Nun steht er laut «SFM Football» vor der Unterschrift beim FCZ. Karamoh wurde ursprünglich in Caen ausgebildet. Später lief er unter anderem auch für Girondins Bordeaux, Inter, Parma, Torino und den türkischen Erstligisten Karagümrük auf.
Der Angreifer galt einst als grosses Talent und war französischer U21-Nationalspieler. Die ganz grosse Karriere konnte der Rechtsfuss mit ivorischen Wurzeln bislang nicht auf den Rasen zaubern. Mit dem FCZ könnte nun eine Station in der Schweiz hinzukommen. Karamoh hofft seine Karriere neu zu lancieren. Einsätze in der zweiten Mannschaft Portos sind nicht sein Ziel. In der vergangenen Spielzeit kam der Stürmer beim FC Torino immerhin noch zu 29 Partien in der Serie A.