SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuzugang

Der FCZ schnappt sich wohl Flügelstürmer Yann Karamoh

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 Februar, 2026 10:32
Der FCZ schnappt sich wohl Flügelstürmer Yann Karamoh

Der FC Zürich steht vor dem Transfer des französischen Flügelstürmers Yann Karamoh.

Der 27-Jährige hat im vergangenen Sommer beim FC Porto unterschrieben. Dort kommt er bislang allerdings hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Nun steht er laut «SFM Football» vor der Unterschrift beim FCZ. Karamoh wurde ursprünglich in Caen ausgebildet. Später lief er unter anderem auch für Girondins Bordeaux, Inter, Parma, Torino und den türkischen Erstligisten Karagümrük auf.

Der Angreifer galt einst als grosses Talent und war französischer U21-Nationalspieler. Die ganz grosse Karriere konnte der Rechtsfuss mit ivorischen Wurzeln bislang nicht auf den Rasen zaubern. Mit dem FCZ könnte nun eine Station in der Schweiz hinzukommen. Karamoh hofft seine Karriere neu zu lancieren. Einsätze in der zweiten Mannschaft Portos sind nicht sein Ziel. In der vergangenen Spielzeit kam der Stürmer beim FC Torino immerhin noch zu 29 Partien in der Serie A.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Nach dreimonatiger Leihe

Weihnachtsgeschenk: Der FCZ holt Nevio Di Giusto zurück
"Image hat Schaden genommen"

FCZ-Präsident Canepa verrät, weshalb er Malenovic entlassen hat
Mehr entdecken
Neuzugang

Der FCZ schnappt sich wohl Flügelstürmer Yann Karamoh

13.02.2026 - 10:32
Routinier für das MIttelfeld

Der FCZ verpflichtet einen kosovarischen Nationalspieler

11.02.2026 - 12:23
Last Minute-Neuzugang

FCZ-Coach Dennis Hediger fordert noch einen Mittelfeldspieler

11.02.2026 - 10:19
Leihe fix

FCZ-Mittelstürmer Vincent Nvendo wechselt in die Challenge League

10.02.2026 - 18:49
Wadenprobleme

FCZ-Profi Phaëton fällt nach Verletzung beim Aufwärmen wochenlang aus

10.02.2026 - 11:46
Und Kroatien will ihn

FCZ-Verteidiger David Vujevic weckt Begehrlichkeiten bei anderen Klubs

7.02.2026 - 11:27
Marina Theodoraki geht

18-jährige FCZ-Verteidigerin wechselt nach Polen

6.02.2026 - 15:15
Ankunft bestätigt

Der neue FCZ-Abwehrchef ist «spielerisch gut, leidenschaftlich & kommunikativ»

5.02.2026 - 12:01
Alexander Hack

Der FCZ hat einen neuen Abwehrchef aus Deutschland

4.02.2026 - 18:44
Klare Worte

Yannick Brecher spricht erstmals über seine Degradierung beim FCZ

3.02.2026 - 17:16