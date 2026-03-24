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Sonderausstellung

Der FCZ zelebriert seine Klubikone Fritz Künzli an Vernissage

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 März, 2026 16:45
Der FCZ zelebriert seine Klubikone Fritz Künzli an Vernissage

Klubikone Fritz Künzli steht im Zentrum der neuen Sonderausstellung im FCZ Museum.

Der 2019 verstorbene Ex-Profi feierte bei den Zürchern in den Sechziger- und Siebziger-Jahren grosse Erfolge und erhält nun mit der Ausstellung eine Würdigung. Am Montagabend fand die Vernissage und Eröffnung statt. Mit dabei vor Ort waren neben dem aktuellen FCZ-Präsidenten-Ehepaar Heliane und Ancillo Canepa unter anderem die Ehefrau von Fritz Künzli, Monika Kälin, SFV-Präsident Peter Knäbel, die ehemaligen Nationalspieler Erich Burgener, Walter Seiler und Kurt Grünig sowie viele weitere Weggefährten von Fritz Künzli.

Dieser hätte im Januar dieses Jahres seinen 80. Geburtstag gefeiert. 1965 verpflichtete Edi Naegeli den Glarner Jungen für den FCZ, der sich zu einem der schillerndsten Fussballer der Schweiz entwickelte. Als Goalgetter prägte er die Goldene Ära des FCZ entscheidend mit.

Die Sonderausstellung findet bis am 24. Juni im FCZ Museum statt. Zu sehen sind unter anderem Originalobjekte wie Medaillen, Wimpel, Trikots und Fotografien. Highlights sind ein personifizierter Cupsiegerpokal von 1972 sowie ein von Pelé signiertes Shirt.

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