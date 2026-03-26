FCZ-Stürmer Philippe Keny steht bei 3 Klubs von der Insel auf dem Zettel

Stürmer Philipp Keny weckt im Ausland und vor allem auf der Insel grosse Begehrlichkeiten. Unter anderem beim potentiellen Premier League-Aufsteiger Coventry City.

Dort hat Frank Lampard als Trainer das Sagen, was die Aufstellung und teilweise auch was das Transferwesen anbelangt. Anfang des Jahres hat der Verein mit Jahnoah Markelo bereits einen Stürmer des FCZ geholt. Der 26-Jährige kann sich bislang allerdings nicht ganz nach Wunsch entfalten. In erst drei Spielen als Joker sind ihm bislang keine Treffer gelungen. Der Impact ist noch minimal. Laut «Football Insider» geht der Blick des Klubs dennoch weiterhin auch in die Schweiz und spezifisch zum FCZ: Philippe Keny ist ein Spieler mit einem Profil, das die Engländer sehr interessiert.

Der Senegalese ist mit 12 Saisontoren in der Super League der mit Abstand beste Torschütze der Zürcher in einer insgesamt enttäuschenden Saison. Dennoch könnten die Zürcher versuchen, mit ihm im Sommer einen Profit zu erzielen. Britische Klubs sind traditionell zahlungskräftig – auch wenn sie (noch) in der Championship spielen. Auch der von Hollywood-Stars alimentierte Wrexham FC und die Glasgow Rangers blicken angeblich mit grossem Interesse auf Keny.

Dieser stiess im vergangenen Sommer ablösefrei aus der Türkei zum FCZ. Nun hoffen die Zürcher auf eine Ablöse von bis zu 5 Mio. Euro. Vertraglich ist Keny bis 2028 gebunden.