Ex-FCZ-Verteidiger Nikola Katic ätzt gegen die Super League

Der frühere FCZ-Verteidiger Nikola Katic erzählt in einem Interview in Deutschland, dass er den FC Zürich im Laufe der vergangenen Saison unbedingt verlassen wollte. Die Super League kommt nicht besonders gut weg.

Der 29-Jährige bestritt die Rückrunde der vergangenen Spielzeit auf der Insel bei Zweitligist Plymouth Argyle. Gemeinsam mit seinem damaligen Trainer Miron Muslic wechselte er dann zu Traditionsklub Schalke 04 in die 2. Bundesliga und hat dort sein Glück gefunden. Vor allem auf seine Schlussphase beim FCZ blickt Katic eher mit negativen Gefühlen zurück. «Ich wollte, ehrlich gesagt, raus aus der Schweizer Liga. Ich wollte mehr. Die Championship, das weiss ich jetzt, ist die härteste Fussball-Liga der Welt», sagt Katic im Gespräch mit der «Süddeutschen Zeitung» und ergänzt, dass er aus seiner Sicht eine sportliche Verbesserung erzielt habe. Die Super League kommt in seinen Schilderungen sehr schlecht weg.

Beim ursprünglichen Anruf von Muslic, als dieser noch beim damaligen Championship-Tabellenschlusslicht Plymouth Coach war, zögerte Katic zunächst allerdings und lehnte die Offerte sogar ab. Als dann aber aus dem ursprünglich angedachten permanenten Transfer eine Leihe wurde, stimmte der Verteidiger doch zu. «Ich wollte unbedingt zurück auf die Insel», sagt Katic, der vor seiner Zeit in Zürich für die Glasgow Rangers spielte.

Vom englischen Fussball angefixt

Obwohl Katic mit Plymouth letztlich abgestiegen ist, wollte er nach der Rückkehr zum FCZ sofort wieder in den britischen Fussball zurück. «Ich musste wieder nach Zürich, weil mein Vertrag dort noch lief, aber habe meinen Agenten gesagt: ‚Bitte besorgt mir wieder einen Job in der Championship'», erzählt der Abwehrspieler.

Diese Option hat sich nicht ergeben, dafür kam erneut ein Anruf von Muslic, der den Trainerposten auf Schalke übernahm. Katic wechselte ebenfalls nach Gelsenkirchen und ist dort in dieser Saison der unumstrittene Abwehrchef.

Beim Toptransfer von Edin Dzeko zu Beginn dieses Jahres hatte der Verteidiger entscheidend seine Hände im Spiel. Die beiden Bosnier kennen sich sehr gut und standen ohnehin in regelmässigem Austausch. Katic sagt: «Zwei oder drei Tage nach Weihnachten war ich in Mostar, und er schickte mir eine Nachricht: ‚Sucht ihr noch einen Stürmer?‘ Mit einem Smiley-Emoji. Ich dachte, er macht einen Scherz. Aber dann haben wir telefoniert, er meinte es wirklich ernst. Ich habe ihm gesagt: ‚Ich rufe sofort den Coach an'». Der Verteidiger war also an der Aufgleisung des Transfer des Torjägers massgeblich beteiligt. Nun wollen die beiden gemeinsam aufsteigen. Das Kapitel FCZ und Super League hat Katic definitiv abgeschlossen.