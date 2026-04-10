Bruno Fernandes schwärmt wegen seiner Kinder für Manchester

Manchester Uniteds Kapitän Bruno Fernandes äussert sich einmal mehr sehr positiv über die Stadt, in der er lebt.

Seine Familie und insbesondere seine Kinder fühlen sich in Manchester offenbar sehr wohl. «Ich fühle mich in Manchester zu Hause. Und meine Kinder fühlen sich hier auch zu Hause. Es ist wunderschön für mich, an einem Ort zu sein, den meine Kinder so geniessen und an dem sie sich so zu Hause fühlen, wie in Manchester.» Fernandes spielt bereits seit mehr als sechs Jahren für die Red Devils.

Er führt die Mannschaft als Kapitän nach wie vor an und steht noch bis 2027 unter Vertrag. In der Vergangenheit gab es auch immer wieder Spekulationen über einen möglichen Abgang des Spielmachers. Dazu kam es letztlich aber nie. Auch im Sommer wird Fernandes nach der WM mit Portugal aller Voraussicht nach nach Manchester zurückkehren, zumal dem Klub in der nächsten Saison wieder Champions League-Partien winken. Dank der starken Form in den vergangenen Wochen liegt die Qualifikation in Griffweite.

Zurzeit belegt ManUtd in der Tabelle den dritten Tabellenplatz.