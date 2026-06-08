André Silva bestreitet den Medizincheck bei seinem neuen Klub

Der frühere Milan- und Bundesliga-Stürmer André Silva kehrt zu seinem Stammklub FC Porto zurück.

Der 30-Jährige absolviert am Montag bereits den Medizincheck bei seinem neuen alten Verein. In der vergangenen Spielzeit lief Silva noch für den FC Elche in Spanien auf, wo ihm in 31 Ligaspielen in der Primera División zehn Treffer gelangen.

Nun wird er in Porto gemäss «O Jogo» einen Zweijahresvertrag unterzeichnen. Silva wurde einst in Porto ausgebildet und lief dort auch zu Beginn seiner Profikarriere auf. Im Sommer 2017 wechselte er schliesslich für fast 40 Mio. Euro Ablöse zu Milan.