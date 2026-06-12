Die Zukunft von Michael Gregoritsch steht fest

Der FC Augsburg aktiviert die Kaufoption bei Michael Gregoritsch und setzt somit auch in Zukunft auf den österreichischen Stürmer.

Der 32-jährige Angreifer stiess zu Beginn dieses Jahres zunächst auf Leihbasis von Bröndby IF zum Bundesligisten, nachdem zwischenzeitlich auch der FC Basel an ihm dran war. In Augsburg hat sich Gregoritsch nach seiner Rückkehr sofort zurechtgefunden: In 17 Bundesligaspielen erzielte er sechs Treffer und steuerte drei Assists bei. Nun wird Gregoritsch vom FCA fest verpflichtet.

«Michael hat in der Rückrunde mit wichtigen Scorerpunkten und starken Leistungen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie wertvoll er für unser Team ist. Er übernimmt Verantwortung, stellt seine Qualitäten konsequent in den Dienst der Mannschaft und geht auf und neben dem Platz voran. Besonders für unsere jungen Spieler und Neuzugänge ist er mit seiner Erfahrung ein wichtiger Ansprechpartner und unterstützt sie in ihrer Entwicklung. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er auch künftig ein wichtiger Teil unseres Teams bleibt», sagt Augsburgs Sportdirektor Benjamin Weber.

Der WM-Teilnehmer unterzeichnet einen Vertrag bis Juni 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr.