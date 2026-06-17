SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Zweiter Neuzugang

Real Madrid bestätigt den lukrativen Vertrag für Bernardo Silva

Autor: | Publiziert: 17 Juni, 2026 11:20
Real Madrid bestätigt den lukrativen Vertrag für Bernardo Silva

Real Madrid bestätigt den Zuzug des portugiesischen Spielmachers Bernardo Silva.

Der 31-Jährige unterzeichnet bei den Königlichen einen Vertrag bis 2028. Der Offensivspieler verlässt Manchester City nach insgesamt neun Jahren. Derzeit steht Silva mit Portugal an der Weltmeisterschaft im Einsatz.

Danach wird er erstmals für einen La Liga-Klub auflaufen. Dabei lässt sich Silva fürstlich entlöhnen: Er kassiert künftig ein Jahressalär in Höhe von 20 Millionen Euro. Hinzu kommt noch ein einmaliger Unterschriftsbonus in Höhe von 10 Millionen Euro.

Silva ist nach Marc Cucurella der zweite Real-Neuzugang in diesem Sommer. Er war ein absoluter Wunschspieler vom neuen Trainer José Mourinho.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr entdecken
Zweiter Neuzugang

Real Madrid bestätigt den lukrativen Vertrag für Bernardo Silva

17.06.2026 - 11:20
Lohnt sich

Details zum lukrativen Vertrag von Bernardo Silva bei Real durchgesickert

16.06.2026 - 18:56
Zweijahresvertrag

Bernardo Silva hat bei Real Madrid unterschrieben

16.06.2026 - 13:57
Verteidiger bleibt

Real Madrid bestätigt die Unterschrift von Antonio Rüdiger

16.06.2026 - 11:44
Marc Cucurella ist da

Real Madrid bestätigt einen 55 Millionen Euro-Neuzugang

15.06.2026 - 11:20
Kehrtwende bei Nico Paz

Real Madrid lässt Paz wohl noch ein Jahr bei Como

14.06.2026 - 15:20
Absoluter Wunschspieler

Mourinho drängt auf Landsmann Fernandes

14.06.2026 - 09:38
Keine ernsthafte Option

Alvarez-Wechsel zu Real Madrid wohl endgültig vom Tisch

14.06.2026 - 09:04
Spielt bei Sporting

José Mourinho macht den Dänen Morten Hjulmand zum Real-Transferziel

13.06.2026 - 11:32
Nächstes Ziel

Real Madrid will sich nach Bernardo Silva auch Rodri krallen

12.06.2026 - 10:33