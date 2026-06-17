Real Madrid bestätigt den lukrativen Vertrag für Bernardo Silva

Real Madrid bestätigt den Zuzug des portugiesischen Spielmachers Bernardo Silva.

Der 31-Jährige unterzeichnet bei den Königlichen einen Vertrag bis 2028. Der Offensivspieler verlässt Manchester City nach insgesamt neun Jahren. Derzeit steht Silva mit Portugal an der Weltmeisterschaft im Einsatz.

Danach wird er erstmals für einen La Liga-Klub auflaufen. Dabei lässt sich Silva fürstlich entlöhnen: Er kassiert künftig ein Jahressalär in Höhe von 20 Millionen Euro. Hinzu kommt noch ein einmaliger Unterschriftsbonus in Höhe von 10 Millionen Euro.

Silva ist nach Marc Cucurella der zweite Real-Neuzugang in diesem Sommer. Er war ein absoluter Wunschspieler vom neuen Trainer José Mourinho.