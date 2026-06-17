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Gegner steht fest

Der FC Thun muss in der Champions League-Quali nach Kroatien

Autor: | Publiziert: 17 Juni, 2026 12:36
Der FC Thun muss in der Champions League-Quali nach Kroatien

Der erste Gegner des Schweizer Meisters FC Thun in der Champions League-Qualifikation steht fest.

Die Berner Oberländer bekommen es in der zweiten Runde der CL-Quali, in der sie erstmals eingreifen, mit Dinamo Zagreb zu tun. Dies wurde am Mittwochmittag ausgelost.

Thun trifft somit auf den stärksten Gegner, der bei dieser Auslosung möglich war. Das Hinspiel findet am 21. oder 22. Juli statt, das Rückspiel steigt eine Woche später.

Übersteht Thun diese Hürde, würden für die Teilnahme an der Ligaphase der Königsklasse noch zwei weitere Hürden warten. Immerhin hätte man das europäische Geschäft jedoch bereits auf sicher – mindestens in der Conference League.

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