Lausanne-Verteidiger Karim Sow nach Rot gegen YB mehrere Spiele gesperrt

Lausannes Abwehrspieler Karim Sow muss nach seinem Platzverweis gegen die Young Boys erst einmal zuschauen.

Der 22-jährige Verteidiger trat Alvyn Sanches am Sonntag kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit bei der 0:2-Niederlage in die Hacken und wurde von Schiedsrichter Luca Cibelli sofort vom Platz geschickt. Die Swiss Football League teilt tags darauf mit, dass Sow nun zwei Partien zuschauen muss.

Der Abwehrspieler verpasst somit die Ligaspiele beim FC Luzern und gegen Winterthur.