Challenge League-Goalie wird für algerische Nationalmannschaft nominiert

Stade Nyonnais-Goalie Melvin Mastil darf sich über eine sehr positive Nachricht freuen: Der 26-Jährige wird erstmals für die algerische Nationalmannschaft nominiert.

Nationaltrainer Vladimir Petkovic berücksichtigt den in der Schweiz ausgebildeten Keeper für die zwei anstehenden Testspiele gegen Guatemala (27.3) und Uruguay (31.3), die Algerien in Italien durchführen wird. Für Mastil ist das ein grosser Schritt in seiner Karriere.

Der Keeper gehört dem FC Lausanne-Sport, ist in der letzten und auch in dieser Saison aber an Stade Nyonnais ausgeliehen und zeigt dort sehr solide Leistungen. Er führt die Mannschaft auch als Kapitän an. In 26 Challenge League-Partien erhielt er in dieser Spielzeit 33 Gegentreffer. In fünf Spielen blieb er ohne Gegentor.

Sein Vertrag in Lausanne ist noch langfristig bis 2029 datiert.