Servette gibt überraschenden Abgang bis Saisonende bekannt

Servette trennt sich temporär von seinem Torhüter Marwan Aubert. Der 20-Jährige wird bis Saisonende ausgeliehen.

Challenge Ligist Stade Nyonnais sichert sich die Dienste am Youngster. Da es sich bei Aubert um einen hierzulande ausgebildeten Spieler unter 21 Jahren handelt, kann er auch ausserhalb der regulären Transferfrist wechseln.

Der junge Torhüter ist ein echtes Eigengewächs von Servette und war noch nie für einen anderen Verein tätig. Dies ändert sich nun. Bislang kam er in dieser Saison bei Servette ausschliesslich in der U21 zum Zug. Bei den Profis sass er aber in vielen Spielen auf der Ersatzbank.