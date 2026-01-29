SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Dircssi Ngonzo

Lausanne-Sport holt wegen Okoh einen ausgeliehenen Verteidiger zurück

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 Januar, 2026 17:36
Der FC Lausanne-Sport beordert Abwehrspieler Dircssi Ngonzo von seiner Leihe zurück. Grund dafür ist der Abgang von Bryan Okoh.

Dieser verlässt die Romands nach einem halben Jahr wieder und schliesst sich Ligue 1-Klub AJ Auxerre an. Aus diesem Grund kehrt Ngonzo nun vorzeitig von Challenge Ligist Stade Nyonnais nach Lausanne zurück.

Der 20-Jährige hat in Nyon in der aktuellen Saison 20 Pflichtspiele bestritten und könnte nun eine Liga höher ebenfalls zu regelmässigen Einsätzen gelangen. In jedem Fall wird durch den Okoh-Abgang ein Platz in der Innenverteidigung frei.

Ngonzo ist auch amtierender Schweizer U21-Nationalspieler.

