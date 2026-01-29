Zukunftshoffnung Bryan Okoh verlässt Super League nach halbem Jahr wieder

Nur ein halbes Jahr nach seiner Rückkehr in die Schweiz verlässt Verteidiger Bryan Okoh die Super League bereits wieder.

Wie sein Verein Lausanne-Sport mitteilt, wurde mit Ligue 1-Klub AJ Auxerre eine Vereinbarung über einen Transfer des 22-Jährigen getroffen. Für den Innenverteidiger fliessen rund 2 Mio. Euro. Lausanne hatte Okoh, der auch schon ein Aufgebot für die Schweizer Nati erhielt, diesem dann aber verletzungsbedingt nicht Folge leisten konnte, erst im vergangenen Sommer von Red Bull Salzburg zurückgeholt.

Der Abwehrspieler wurde bereits bei den Romands ausgebildet. Nun folgt der zweite Abschied. In Auxerre unterschreibt Okoh einen Kontrakt bis 2029. Mit seinem neuen Verein findet er sich sofort im Abstiegskampf. Die Zentralfranzosen belegen mit zwölf Punkten den zweitletzten Tabellenrang. Mit starken Leistungen könnte sich der Verteidiger durchaus noch ins Gespräch bringen für den Schweizer WM-Kader – auch wenn er bislang noch kein einziges Länderspiel bestritt. Seine bisherige Saison mit Lausanne war sehr stark. Auch international wusste er zu überzeugen.