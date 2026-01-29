SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wechsel nach Frankreich

Zukunftshoffnung Bryan Okoh verlässt Super League nach halbem Jahr wieder

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 Januar, 2026 16:18
Zukunftshoffnung Bryan Okoh verlässt Super League nach halbem Jahr wieder

Nur ein halbes Jahr nach seiner Rückkehr in die Schweiz verlässt Verteidiger Bryan Okoh die Super League bereits wieder.

Wie sein Verein Lausanne-Sport mitteilt, wurde mit Ligue 1-Klub AJ Auxerre eine Vereinbarung über einen Transfer des 22-Jährigen getroffen. Für den Innenverteidiger fliessen rund 2 Mio. Euro. Lausanne hatte Okoh, der auch schon ein Aufgebot für die Schweizer Nati erhielt, diesem dann aber verletzungsbedingt nicht Folge leisten konnte, erst im vergangenen Sommer von Red Bull Salzburg zurückgeholt.

Der Abwehrspieler wurde bereits bei den Romands ausgebildet. Nun folgt der zweite Abschied. In Auxerre unterschreibt Okoh einen Kontrakt bis 2029. Mit seinem neuen Verein findet er sich sofort im Abstiegskampf. Die Zentralfranzosen belegen mit zwölf Punkten den zweitletzten Tabellenrang. Mit starken Leistungen könnte sich der Verteidiger durchaus noch ins Gespräch bringen für den Schweizer WM-Kader – auch wenn er bislang noch kein einziges Länderspiel bestritt. Seine bisherige Saison mit Lausanne war sehr stark. Auch international wusste er zu überzeugen.

Mehr Dazu
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Mehr Einsatzchancen

Lausanne-Goalie Tim Hottiger wechselt in die Challenge League
Karol Letica

Der FC Basel blickt für die Hitz-Nachfolge auf den Lausanne-Goalie
Lausanne ist dran

Schweden-Youngster Theo Bergvall könnte in die Super League wechseln
Magnin-Nachfolger?

Raphael Wicky als neuer Trainer bei einem Super League-Klub im Gespräch
Mehr entdecken
Sékou Koné

Lausanne-Sport landet Transfercoup mit ManUtd-Profi

30.01.2026 - 16:49
Dircssi Ngonzo

Lausanne-Sport holt wegen Okoh einen ausgeliehenen Verteidiger zurück

29.01.2026 - 17:36
Wechsel nach Frankreich

Zukunftshoffnung Bryan Okoh verlässt Super League nach halbem Jahr wieder

29.01.2026 - 16:18
Abgang bald fix

Lausanne verliert Abwehrspieler Bryan Okoh an Auxerre – kassiert dicke Ablöse

27.01.2026 - 14:32
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League

20.01.2026 - 15:10
Karol Letica

Der FC Basel blickt für die Hitz-Nachfolge auf den Lausanne-Goalie

20.01.2026 - 11:13
Kommt aus Schweden

Abwehrtalent Theo Bergvall unterschreibt in der Super League

19.01.2026 - 09:17
Abgang fix

Ösi-Profi Manuel Polster verlässt Lausanne-Sport definitiv

16.01.2026 - 17:17
Kommt aus Tschechien

Erster Gegner von Lausanne in Conference League-K.o.-Phase steht fest

16.01.2026 - 13:50
Lausanne ist dran

Schweden-Youngster Theo Bergvall könnte in die Super League wechseln

12.01.2026 - 17:15