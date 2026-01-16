SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Abgang fix

Ösi-Profi Manuel Polster verlässt Lausanne-Sport definitiv

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Januar, 2026 17:17
Ösi-Profi Manuel Polster verlässt Lausanne-Sport definitiv

Manuel Polster kehrt nach seiner Leihe bei Stade Nyonnais im Sommer definitiv nicht mehr zum FC Lausanne-Sport zurück.

Dort wäre sein Vertrag eigentlich noch bis Juni 2027 gelaufen. Wie die Romands mitteilen, wurde nun aber eine Einigung für eine Auflösung des Kontraks nach der Leihe gefunden. Polster kann sich somit im Sommer neu orientieren.

Der sehr vielseitig einsetzbare Linksfuss stiess im Sommer 2024 von Austria Wien nach Lausanne und bestritt für den Klub 15 Einsätze. Bereits für diese Saison spielte er keine Rolle mehr, weshalb er an Stade Nyonnais ausgeliehen wurde. Dort hat er in der Challenge League sieben Partien bestritten. Zudem kam er in zwei Cupspielen zum Zug.

Mehr Dazu
Ein Problem bleibt

Exklusiv: Yverdon Sport will Leorat Bega im Winter verpflichten
Abgang fix

Ösi-Profi Manuel Polster verlässt Lausanne-Sport definitiv
Aus Nyon

Der FC Basel holt Goalie Tim Spycher vorzeitig zurück
Yverdon Sport abgelehnt

Exklusiv: FC Sion legt Burak Alili ein Angebot vor
"Gehört dazu"

Nyon-Siegtorschütze Leorat Berga verteidigt Provokation gegen Südkurve
Mehr entdecken
Abgang fix

Ösi-Profi Manuel Polster verlässt Lausanne-Sport definitiv

16.01.2026 - 17:17
Ein Problem bleibt

Exklusiv: Yverdon Sport will Leorat Bega im Winter verpflichten

12.12.2025 - 16:57
"Gehört dazu"

Nyon-Siegtorschütze Leorat Berga verteidigt Provokation gegen Südkurve

22.09.2025 - 17:24
Ein Quintett geht

Sion schickt gleich 5 Spieler in die Challenge League

22.07.2025 - 14:41
Victor Petit

Aarau krallt sich einen Verteidiger von Stade Nyonnais

18.07.2025 - 16:37
Gerücht über Leihe

Exklusiv: Servette-Talent Jarell Njiké Simo bei Stade Nyonnais im Gespräch

8.07.2025 - 12:19
Yverdon Sport abgelehnt

Exklusiv: FC Sion legt Burak Alili ein Angebot vor

2.07.2025 - 11:35
Nächster Neuzugang

Yverdon rüstet immer weiter auf: Auch Patrick Weber ist da

26.06.2025 - 14:02
Neuer Klub

Stürmer Elias Pasche kommt in Yverdon statt Saudi-Arabien unter

25.06.2025 - 17:48
Extrem begehrt

Exklusiv: Servette-Captain Ousseynou Sene vor Wechsel in die Challenge League

23.06.2025 - 11:00