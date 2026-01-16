Ösi-Profi Manuel Polster verlässt Lausanne-Sport definitiv

Manuel Polster kehrt nach seiner Leihe bei Stade Nyonnais im Sommer definitiv nicht mehr zum FC Lausanne-Sport zurück.

Dort wäre sein Vertrag eigentlich noch bis Juni 2027 gelaufen. Wie die Romands mitteilen, wurde nun aber eine Einigung für eine Auflösung des Kontraks nach der Leihe gefunden. Polster kann sich somit im Sommer neu orientieren.

Der sehr vielseitig einsetzbare Linksfuss stiess im Sommer 2024 von Austria Wien nach Lausanne und bestritt für den Klub 15 Einsätze. Bereits für diese Saison spielte er keine Rolle mehr, weshalb er an Stade Nyonnais ausgeliehen wurde. Dort hat er in der Challenge League sieben Partien bestritten. Zudem kam er in zwei Cupspielen zum Zug.