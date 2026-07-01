Die AS Roma ist bei Paulo Dybala jetzt sehr zuversichtlich

Nachdem es in der vergangenen Saison lange Zeit danach ausgesehen hatte, dass Paulo Dybala seine letzte Saison bei der AS Roma bestreitet, geht es für den Argentinier bei den Giallorossi nun wohl doch weiter.

Der 32-jährige Stürmer wird laut Fabrizio Romano wohl einen neuen Kontrakt unterschreiben. Aktuell steht er bei der Roma nicht mehr unter Vertrag. Ende Juni lief sein Arbeitspapier aus. Zwischenzeitlich wurde auch über eine Rückkehr von Dybala nach Argentinien oder einen Wechsel in die MLS spekuliert. Diese Spuren scheinen aktuell aber nicht (mehr) allzu heiss zu sein.

Der Serie A-Klub hat dem Angreifer längst einen neuen Kontrakt angeboten, wobei ihm ein Jahressalär von 2 Millionen Euro offeriert wird. Durch Boni könnte diese Summe stark ansteigen.

Physisch ist Dybala wieder auf der Höhe, nachdem ihm das Knie in der vergangenen Saison lange Zeit zu schaffen machte.