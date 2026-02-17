Rassismus gegen Vinicius? Real-Spiel bei Benfica wird unterbrochen

Die Champions League-Partie zwischen Benfica und Real Madrid wird wegen möglicherweise rassistischen Beleidigungen gegen Vinicius zwischenzeitlich unterbrochen.

Nach dem Führungstreffer der Madrilenen in der 50. Minute kommt es zur Situation: Torschütze Vinicius wirft Gianluca Prestianni rassistische Beleidigungen vor. Dies teilt er sowohl Schiedsrichter François Letexier wie auch Benfica-Coach José Mourinho mit. Der Referee aktiviert das UEFA-Rassismus-Protokoll. Im Zuge der Geschehnisse kommt es auch zu einer Rudelbildung auf dem Platz. Zudem sieht ein Benfica-Mitarbeiter die Rote Karte.

Sowohl Mourinho wie auch Real-Coach Alvaro Arbeloa versuchen zu schlichten. Nach einer rund neunminütigen Unterbrechung wird die Partie fortgesetzt. Der Vorfall wird im Nachgang untersucht werden. Welche Konsequenzen er haben wird, ist noch unklar.

Zu einem späteren Zeitpunkt sieht auch Mourinho die Rote Karte und fehlt deshalb im Rückspiel an seiner alten Wirkungsstätte im Santiago Bernabeu. Die Madrilenen gehen dann mit dem Polster eines 1:0-Siegs im Hinspiel in die Partie.