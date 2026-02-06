Der neue Klub von Bayern-Profi Raphaël Guerreiro könnte feststehen

Raphaël Guerreiro wird den FC Bayern im Sommer mit grosser Wahrscheinlichkeit verlassen. Der nächste Klub des 32-jährigen Linksverteidigers, der auch im Mittelfeldzentrum spielen kann, könnte bereits feststehen.

Gemäss Transferexperte Ekrem Konur macht Benfica Avancen um den Linksfuss. Trainer José Mourinho soll insbesondere die Flexibilität von Guerreiro schätzen. Dieser ist bereits seit seiner Kindheit ein Anhänger des Traditionsklubs aus Lissabon, was die Chancen des Vereins zusätzlich erhöht.

Auch aus der Serie A gibt es gewisse Lockrufe: Juventus hat den langjährigen Bundesligaprofi schon seit einiger Zeit auf dem Schirm und könnte ebenfalls aktiv werden.

Grundsätzlich könnte Guerreiro schon jetzt Verhandlungen bezüglich eines Transfers im Sommer führen. Aktuell fokussiert er sich aber noch auf die Aufgaben bei den Bayern.