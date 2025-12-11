Exklusiv: YB hängt Marvin Keller hohes Preisschild um

Bei Marvin Keller wird nicht nur rund um YB schon länger erwartet, dass er den vielzitierten nächsten Karriereschritt vollziehen möchte. Für einen potenziellen Wechsel rufen die Berner allerdings eine hohe Ablöse auf.

Um in der Europa League die Chance auf die Qualifikation für die Playoffs zu wahren, muss der BSC Young Boys am Donnerstag (18.45 Uhr) im Heimspiel gegen den OSC Lille drei Punkte einfahren.

"Wir wissen, dass wir eine sehr gute Performance brauchen", sagte Gerardo Seoane an der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen mit Lille. Und der YB-Trainer ist sich in dem Fall natürlich ebenfalls bewusst, dass er einen Marvin Keller in Topform braucht, um gegen Lille bestehen zu können.

Marvin Keller verlängert überraschend bei YB

YB gab Ende Mai überraschend die Vertragsverlängerung mit Keller bekannt, der den Young Boys mit seiner Unterschrift bis 2028 die Treue schwor. Im Berner Umfeld wurde die Ausweitung der Zusammenarbeit eben überraschend aufgenommen, weil dort viele mit dem vielzitierten nächsten Karriereschritt rechneten.

Dieser dürfte spätestens im nächsten Sommer anstehen. Dann ist Keller, der aus einem ambitionierten Elternhaus stammt, 24 Jahre alt. Nach Informationen von 4-4-2.ch hat YB gegenüber potenziellen Abnehmern kommuniziert, dass für einen Keller-Transfer rund sieben Millionen Schweizer Franken vonnöten wären. Eine Summe, die für Schweizer Verhältnisse exorbitant erscheint.

Das gilt auch für Keller – zumindest in seiner aktuellen Verfassung. Klar, der Schweizer Doublesieger von 2023 gehört in der Super League ohne Frage zu den besten Torhütern. Vielleicht ist er sogar der beste.

Marvin Keller: Bei YB bleibt der nächste Schritt aus

Seine Entwicklung stagniert allerdings seit einiger Zeit. Keller zeigte vor allem zu Saisonbeginn teils bärenstarke Leistungen, mittlerweile ist allerdings die Inkonstanz zur Konstanz geworden. Auf hohem Niveau würde ihm das schnell zum Verhängnis werden. Keller muss in dieser Hinsicht dringend an sich arbeiten.

Eine konkrete Spur zu einem möglichen Vertreter aus den europäischen Top-5-Ligen gibt es momentan nicht – und genau in eine solche Meisterschaft will Keller im Falle einer Veränderung wechseln.

"Ich denke, in zehn Jahren stehe ich bei einem Topverein in Europa im Tor", zeigte sich Keller vor einigen Monaten hinsichtlich seiner Karriereplanung ehrgeizig. Auf dem Präsentierteller Europa League kann er gegen Lille zeigen, dass er das Zeug dazu hat, auch in einer Topliga Fuss zu fassen.

Andre Oechsner 11 Dezember, 2025 17:17