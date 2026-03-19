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900. Tor

Lionel Messi erreicht einen grossen Meilenstein und übertrumpft Ronaldo

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 März, 2026 09:40
Lionel Messi erreicht einen grossen Meilenstein und übertrumpft Ronaldo

Lionel Messi schafft im Dress von Inter Miami einen weiteren Meilenstein. Der 38-Jährige erzielt sein 900. Karrieretor.

Im Achtelfinal-Rückspiel des CONCACAF Champions Cup gegen Nashville trifft Messi zum zwischenzeitlichen 1:0 und somit zum 900. Mal in seiner Profikarriere. Nashville gleicht später aus und qualifiziert sich dadurch für die nächste Runde.

Aber zurück zu Messi: 672 seiner 900 Treffer erzielte er im Trikot des FC Barcelona. Hinzu kommen 115 Tore für die argentinische Nationalmannschaft. Für Paris St. Germain netzte der Zauberfloh 32 Mal ein und für Inter Miami nunmehr 81 Mal.

Seine 900 Treffer erzielte der Superstar damit in etwas kürzerer Zeit als sein ewiger Rivale Cristiano Ronaldo. Messi feiert im Juni seinen 39. Geburtstag. CR7 war bereits 39 Jahre alt und benötigte deutlich mehr Spiele bis er den Meilenstein erreichte. Der Portugiese ist inzwischen 41-jährig, steuert aber bereits auf den 1000. Treffer zu, der ein grosses Karriereziel von ihm ist.

Ob auch Messi diese Marke anpeilt, ist noch offen. Vorderhand sieht es so aus. Sein Vertrag in Miami ist nämlich noch bis Ende 2028 datiert.

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