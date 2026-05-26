Entwarnung bei Lionel Messi vor der WM

Lionel Messi hat am Wochenende bei einem Spiel mit Inter Miami eine Schrecksekunde erlebt und musste vorzeitig ausgewechselt werden. Glücklicherweise liegt keine strukturelle Verletzung vor.

Dies haben weitere Abklärungen nun ergeben. Es liegt bei Messi lediglich eine Überbelastung der linken Oberschenkelmuskulatur vor. Die Auswechslung war eher eine Vorsichtsmassnahme. Sein Einsatz mit Argentinien an der Weltmeisterschaft sollte nicht gefährdet werden.

Die erste Partie der Gauchos bei der Mission Titelverteidigung findet am 16. Juni in Kansas City gegen Algerien statt.