SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Keine schwere Verletzung

Entwarnung bei Lionel Messi vor der WM

Autor: | Publiziert: 26 Mai, 2026 09:12
Entwarnung bei Lionel Messi vor der WM

Lionel Messi hat am Wochenende bei einem Spiel mit Inter Miami eine Schrecksekunde erlebt und musste vorzeitig ausgewechselt werden. Glücklicherweise liegt keine strukturelle Verletzung vor.

Dies haben weitere Abklärungen nun ergeben. Es liegt bei Messi lediglich eine Überbelastung der linken Oberschenkelmuskulatur vor. Die Auswechslung war eher eine Vorsichtsmassnahme. Sein Einsatz mit Argentinien an der Weltmeisterschaft sollte nicht gefährdet werden.

Die erste Partie der Gauchos bei der Mission Titelverteidigung findet am 16. Juni in Kansas City gegen Algerien statt.

Mehr Dazu
Bald wieder in der Heimat?

Messi kündigt bereits seinen nächsten Wechsel an
Beckham greift durch

Nach Fan-Protest: Inter Miami feuert Cheftrainer Phil Neville
Vertrag verlängert

Luis Suarez hängt bei Inter Miami ein weiteres Jahr an
Abgesegnet

Lionel Messi sagt Ja zum Transfer von einem ManCity-Star zu Inter Miami
United-Aus schon bekannt

Casemiro will am liebsten zu diesem Klub wechseln
Mehr entdecken
Keine schwere Verletzung

Entwarnung bei Lionel Messi vor der WM

26.05.2026 - 09:12
Sorgen in Argentinien

Schreckmoment für Lionel Messi kurz vor der WM

25.05.2026 - 10:46
Nicht im Kader

Uruguay verzichtet an der WM auf Luis Suarez

13.05.2026 - 17:59
Und nennt WM-Favoriten

Lionel Messi spricht über mögliches Karriereende

9.05.2026 - 10:51
Einstieg perfekt

Lionel Messi hat soeben einen spanischen Fünftligisten gekauft

16.04.2026 - 17:35
Rücktritt

Überraschung: Lionel Messi verliert Kumpel Mascherano als Trainer

14.04.2026 - 19:22
United-Abgang steht bevor

US-Klub macht Casemiro ein Vertragsangebot

11.04.2026 - 16:48
900. Tor

Lionel Messi erreicht einen grossen Meilenstein und übertrumpft Ronaldo

19.03.2026 - 09:40
Ins Santiago Bernabeu

Die Finalissima zwischen Messi & Yamal wird von Katar nach Madrid verlegt

12.03.2026 - 13:53
Abgesegnet

Lionel Messi sagt Ja zum Transfer von einem ManCity-Star zu Inter Miami

12.03.2026 - 11:16