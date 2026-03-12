SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Abgesegnet

Lionel Messi sagt Ja zum Transfer von einem ManCity-Star zu Inter Miami

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 März, 2026 11:16
Lionel Messi sagt Ja zum Transfer von einem ManCity-Star zu Inter Miami

Lionel Messi fordert für Inter Miami weitere Verstärkungen und will künftig mit einem Profi zusammenspielen, der zurzeit noch bei Manchester City den Ton angibt.

Es geht um Bernardo Silva: Der 31-jährige Portugiese ist Kapitän der Skyblues und einer der wichtigsten Spieler für Trainer Pep Guardiola. Sein Vertrag läuft zum Saisonende allerdings aus. Offenbar gedenkt der Spielmacher nicht, diesen zu verlängern. Wie die «Gazzetta dello Sport» und die «Marca» unisono berichten, bemüht sich Inter Miami intensiv um den Nationalspieler. Und Messi hat bereits sein Ja-Wort für den Transfer gegeben, heisst es. Dies ist wichtig: In den vergangenen Jahren haben die Klubbosse immer wieder Spieler geholt, die Messi forderte. Darunter seine Kumpel und früheren Barça-Weggefährten Luis Suarez, Sergio Busquets oder Jordi Alba. Auch Trainer Javier Mascherano ist für Messi ein alter Bekannter. Dasselbe trifft auf Landsmann Rodrigo de Paul zu, der von Atlético nach Miami wechselte.

Bei Bernardo Silva ist die Ausgangslage etwas anders: Er und Messi spielten bislang nie zusammen. Der argentinische Weltmeister ist von den Qualitäten des Noch-City-Profis aber vollends überzeugt.

Die grosse Frage lautet, ob Silva Europa im Sommer bereits verlässt. Auch Topklubs wie der FC Barcelona buhlen um ihn. Derzeit scheint noch alles offen.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Grosses Interesse

Trabzonspor setzt Oulai-Preis auf 40 Millionen Euro fest
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Vorzeitiger Abschied

Omar Marmoush steht vor einem Abgang zu Tottenham
Mehr entdecken
Abgesegnet

Lionel Messi sagt Ja zum Transfer von einem ManCity-Star zu Inter Miami

12.03.2026 - 11:16
"Unglaublich"

Guardiola kommentiert Glanzvorstellung von Fede Valverde mit einem Wort

12.03.2026 - 10:45
Vor Direktduell

Pep Guardiola würdigt Real Madrid und das Santiago Bernabeu

11.03.2026 - 14:36
Falls Anderson-Transfer scheitert

Manchester City sieht in Felix Nmecha eine B-Lösung

8.03.2026 - 18:30
Manchester City blockt ab

Real Madrid zeigt grosses Interesse an Rodri

8.03.2026 - 14:31
Captain geht wohl von Bord

ManCity-Zukunft von Bernardo Silva scheint entschieden

7.03.2026 - 15:33
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub

5.03.2026 - 14:30
Entscheidung steht bevor

Rodri wird bei Real Madrid zum konkreten Thema

3.03.2026 - 10:07
Shootingstar

Premier-League-Klubs jagen VfB-Spieler Chema Andrés

1.03.2026 - 08:32
XXL-Transfer im Sommer

Über 100 Millionen: Manchester City bei Mittelfeld-Star in Pole Position

28.02.2026 - 12:50