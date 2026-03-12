Lionel Messi sagt Ja zum Transfer von einem ManCity-Star zu Inter Miami

Lionel Messi fordert für Inter Miami weitere Verstärkungen und will künftig mit einem Profi zusammenspielen, der zurzeit noch bei Manchester City den Ton angibt.

Es geht um Bernardo Silva: Der 31-jährige Portugiese ist Kapitän der Skyblues und einer der wichtigsten Spieler für Trainer Pep Guardiola. Sein Vertrag läuft zum Saisonende allerdings aus. Offenbar gedenkt der Spielmacher nicht, diesen zu verlängern. Wie die «Gazzetta dello Sport» und die «Marca» unisono berichten, bemüht sich Inter Miami intensiv um den Nationalspieler. Und Messi hat bereits sein Ja-Wort für den Transfer gegeben, heisst es. Dies ist wichtig: In den vergangenen Jahren haben die Klubbosse immer wieder Spieler geholt, die Messi forderte. Darunter seine Kumpel und früheren Barça-Weggefährten Luis Suarez, Sergio Busquets oder Jordi Alba. Auch Trainer Javier Mascherano ist für Messi ein alter Bekannter. Dasselbe trifft auf Landsmann Rodrigo de Paul zu, der von Atlético nach Miami wechselte.

Bei Bernardo Silva ist die Ausgangslage etwas anders: Er und Messi spielten bislang nie zusammen. Der argentinische Weltmeister ist von den Qualitäten des Noch-City-Profis aber vollends überzeugt.

Die grosse Frage lautet, ob Silva Europa im Sommer bereits verlässt. Auch Topklubs wie der FC Barcelona buhlen um ihn. Derzeit scheint noch alles offen.