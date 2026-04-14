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Rücktritt

Überraschung: Lionel Messi verliert Kumpel Mascherano als Trainer

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 14 April, 2026 19:22
Überraschung: Lionel Messi verliert Kumpel Mascherano als Trainer

Lionel Messi muss sich bei seinem Verein Inter Miami auf einen neuen Trainer einstellen. Javier Mascherano verlässt den Klub.

Dies gibt die MLS-Franchise aus Florida am Dienstag überraschend bekannt. Mascherano tritt von sich aus zurück. «Ich möchte allen mitteilen, dass ich mich aus persönlichen Gründen dazu entschlossen habe, meine Tätigkeit als Cheftrainer von Inter Miami CF zu beenden. Ich möchte dem Verein für das mir entgegengebrachte Vertrauen, allen Mitarbeitern der Organisation für ihren gemeinsamen Einsatz, aber vor allem den Spielern, die es uns ermöglicht haben, unvergessliche Momente zu erleben, danken», lässt er sich in einer Vereinsmitteilung zitieren. Mascherano war ein weiterer langjähriger Bekannter von Messi aus Barça-Zeiten, der in Miami angeheuert hatte.

Im Amt war er seit Anfang 2025. Er führte die Mannschaft auf Anhieb zum Meistertitel und stand eigentlich noch bis Ende 2027 unter Vertrag.

Vorerst übernimmt in Miami Guillermo Hoyos, der bislang in der Nachwuchsförderung und als Sportdirektor des Klubs arbeitete.

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