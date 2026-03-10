SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
80 Millionen pro Jahr

Inter Miami-Boss enthüllt das unglaubliche Gehalt von Lionel Messi

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 März, 2026 10:47
Lionel Messi verdient sich bei MLS-Klub Inter Miami ein goldenes Näschen. Klubbesitzer Jorge Mas schafft nun Fakten.

Wie der milliardenschwere Unternehmer verrät, wird der argentinische Superstar beim Klub aus Florida formidabel entlohnt: Pro Jahr kassiert Messi zwischen 70 und 80 Mio. US-Dollar. Dabei eingerechnet sind aber auch zusätzliche Einnahmen. Auf der offiziellen Webseite der MLS wird das reine Salär von Messi mit 12 Mio. US-Dollar angegeben. Durch Boni kann er 20,45 Mio. US-Dollar erreichen. Entscheidend ist nun aber, dass Messi bei seiner Ankunft einen Anteil des Unternehmenswert von Inter Miami gesichert hat. Diese Beteiligung soll sich aktuell auf mindestens 60 Mio. Euro pro Jahr belaufen.

Jorge Mas gönnt seinem Superstar die Einkünfte. Im Gespräch mit «Bloomberg» sagt der 63-Jährige: «Ich bezahle Messi – und jeder Cent ist es wert.» Aus diesem Grund wurde der Spielervertrag des Argentiniers letztes Jahr bis Ende 2028 ausgeweitet.

Für Inter Miami scheint die Rechnung trotz der horrenden Zahlungen definitiv aufzugehen: Der Wert der Franchise ist seit der Ankunft des 38-Jährigen im Sommer 2023 gemäss Branchenanalysten von rund 585 Millionen Dollar auf rund 1,35 Milliarden Dollar gestiegen. Diese Explosion ist direkt mit der Personalie Messi verknüpft. Ausserdem resultierten schon einige sportliche Erfolge. Die Krönung erfolgte im letzten Jahr, in dem Inter Miami MLS-Champion wurde.

Messi bei Inter Miami kann bislang als absolute Erfolgsstory bezeichnet werden – für alle Parteien.

