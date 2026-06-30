Bondscoach Ronald Koeman wird nach Niederlage heftig kritisiert

Der niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman wird nach dem Aus gegen Marokko im Penaltyschiessen des WM-Sechzehntelfinals in der Heimat heftig kritisiert.

Die heimischen Medien gehen mit dem Bondscoach hart ins Gericht und fordern mitunter seinen sofortigen Rücktritt. Koeman wird insbesondere vorgeworfen, dass er von seinem bewährten 4-3-3-System mit der Viererkette abgerückt ist, obwohl dieses in der Vorrunde sehr gut funktioniert hat. Zudem werden ihm fehlender Mut und eine viel zu defensive Einstellung der Mannschaft angekreidet.

Dabei wäre der Gamble beinahe aufgegangen: Marokko glich nach der Führung durch Cody Gakpo erst in der Nachspielzeit aus. Danach kam von Oranje allerdings nicht mehr viel. Im Elfmeterschiessen verlor das Koeman-Team dann. Dessen Einschätzung im Anschluss an die Partie: «Wir haben uns zeitweise zu weit zurückgezogen, aber wir haben auch gut verteidigt. Gegen so einen Gegner darfst du dir nichts erlauben.»

Der 63-Jährige führt aus: «Die Kritik, die ich jetzt einstecken muss, interessiert mich nicht. Ich muss Entscheidungen treffen. Die Evaluierung beginnt morgen. Ich habe mir dazu bereits Gedanken gemacht, aber es scheint nicht der richtige Zeitpunkt zu sein, jetzt etwas dazu zu sagen.»