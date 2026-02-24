Nächster Trainerwechsel in der Serie A: Torino reagiert

In der Serie A kommt es zu einem weiteren Trainerwechsel: Der FC Torino reagiert.

Nachdem der Verein von den vergangenen sieben Spielen nur eines gewann, muss Marco Baroni (62) seinen Posten räumen. Die Turiner stellen auch direkt den Nachfolger vor: Roberto D’Aversa (50) übernimmt. Bis Ende der vergangenen Saison stand dieser beim FC Empoli an der Seitenlinie. Nun übernimmt er wieder eine Aufgabe.

Torino belegt aktuell den 15. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur noch drei Punkte. Baroni hatte den Trainerposten im Hinblick auf diese Saison übernommen, muss nun aber gehen.