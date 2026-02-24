SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
D'Aversa übernimmt

Nächster Trainerwechsel in der Serie A: Torino reagiert

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 Februar, 2026 11:32
In der Serie A kommt es zu einem weiteren Trainerwechsel: Der FC Torino reagiert.

Nachdem der Verein von den vergangenen sieben Spielen nur eines gewann, muss Marco Baroni (62) seinen Posten räumen. Die Turiner stellen auch direkt den Nachfolger vor: Roberto D’Aversa (50) übernimmt. Bis Ende der vergangenen Saison stand dieser beim FC Empoli an der Seitenlinie. Nun übernimmt er wieder eine Aufgabe.

Torino belegt aktuell den 15. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur noch drei Punkte. Baroni hatte den Trainerposten im Hinblick auf diese Saison übernommen, muss nun aber gehen.

