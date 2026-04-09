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Abwehrikone Dante könnte im Sommer zum FC Bayern zurückkehren

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 April, 2026 16:59
Abwehrikone Dante könnte im Sommer zum FC Bayern zurückkehren

Die brasilianische Abwehrikone Dante könnte zu seinem früheren Verein FC Bayern zurückkehren.

Der 42-Jährige hat zum Abschluss dieser Spielzeit sein Karriereende angekündigt. Dante lief zwischen 2012 und 2015 während drei Jahren für die Bayern auf, ehe es ihn nach Wolfsburg und später zum OGC Nizza zog. Dort spielt er bereits seit fast zehn Jahren und ist nach wie vor Kapitän der Mannschaft. Dante könnte im Sommer allerdings nach München zurückkehren.

Er möchte sofort als Trainer aktiv werden und hat noch während seiner Spielerkarriere die UEFA-Pro-Lizenz erworben. Laut der Münchner «tz» ist er in Kandidat für die Nachfolge von Holger Seitz bei der 2. Mannschaft der Bayern. Dieser Posten wird im Sommer frei.

Beim deutschen Rekordmeister feierte Dante grosse Erfolge: Er gehörte zur Mannschaft, die 2013 das Triple gewann.

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