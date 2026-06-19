FC Basel-Stürmer Broschinski könnte nach Deutschland zurückkehren

Nur ein Jahr nach seiner Ankunft könnte Stürmer Moritz Broschinski den FC Basel bereits wieder verlassen.

Der 25-Jährige blickt auf eine enttäuschende erste Saison im FCB-Trikot zurück: Broschinski kam in der Super League nur zu 19 Einsätzen und erzielte dabei auch nur einen Treffer. Die Erwartungen am Rheinknie waren nach dem 2 Millionen-Franken-Transfer deutlich grösser.

Laut «Sky» zieht es den Mittelstürmer nun aber möglicherweise zurück in die Heimat: Der deutsche Zweitligist Karlsruher SC könnte den früheren Bochum- und Dortmund-Profi unter Vertrag nehmen.

Die Karlsruher möchten Broschinski demnach ausleihen. Auch andere Vereine sollen am Angreifer dran sein, allerdings (noch) weniger konkret als der KSC.

Vertraglich ist der Rechtsfuss noch bis 2029 an den FC Basel gebunden.