FCB verlängert mit Cobel Sow García

Der FC Basel setzt weiterhin auf die Entwicklung seiner Nachwuchstalente und hat den Vertrag mit Cobel Sow García vorzeitig verlängert. Der 19-jährige Offensivspieler unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis zum Sommer 2028.

Gleichzeitig steht fest, dass er die kommende Saison auf Leihbasis beim FC Stade Lausanne-Ouchy verbringen wird. Eine Kaufoption wurde dabei nicht vereinbart. Mit dem Schritt verfolgt Basel einen klaren Entwicklungsplan. Nachdem Sow García in der Rückrunde bereits beim FC Rapperswil-Jona erste Erfahrungen im Männerfussball sammeln konnte, soll er nun auf höherem Niveau den nächsten Schritt machen.

Die Verantwortlichen sehen Stade Lausanne-Ouchy dabei als idealen Ausbildungsstandort. Der Verein hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach als gute Plattform für junge Talente etabliert und bereits mehreren Basler Nachwuchsspielern wichtige Einsatzminuten ermöglicht. Sow García gehört seit vielen Jahren zum FCB. Bereits 2018 wechselte er vom BSC Old Boys in den Nachwuchs der Basler und durchlief seitdem sämtliche Juniorenstufen des Vereins.

Die Vertragsverlängerung zeigt, dass der Schweizer Meister langfristig mit dem Flügelspieler plant. Die Leihe nach Lausanne soll nun dabei helfen, die nächsten Entwicklungsschritte im Profifußball zu gehen und Spielpraxis auf konstant hohem Niveau zu sammeln.