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Ajax Amsterdam prüft Dovbyk-Transfer

Autor: | Publiziert: 22 Juni, 2026 17:05
Ajax Amsterdam prüft Dovbyk-Transfer

Ajax Amsterdam beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Artem Dovbyk. Der ukrainische Nationalstürmer scheint bei AS Rom keine zentrale Rolle mehr zu spielen und könnte den Verein bereits ein Jahr nach seiner Ankunft wieder verlassen.

Der Hauptgrund für das Interesse aus Amsterdam ist offenbar Trainer Míchel. Beide arbeiteten bereits erfolgreich bei Girona zusammen. Unter Míchel spielte Dovbyk die stärkste Saison seiner Karriere und entwickelte sich zu einem der gefährlichsten Angreifer der spanischen Liga. Laut den Berichten ist der Ajax-Coach überzeugt, dass er den 28-Jährigen erneut zu Bestleistungen führen kann.

Bislang soll Ajax der einzige Verein sein, der konkret Informationen zu einem möglichen Transfer eingeholt hat. Auf Seiten der Roma gibt es offenbar keine grundsätzlichen Einwände gegen einen Verkauf. Trainer Gian Piero Gasperini würde einem Wechsel nicht im Weg stehen. Die Römer wollen jedoch einen Teil ihrer Investition zurückholen.

Erst im Sommer 2024 hatte Roma rund 38,5 Millionen Euro für den ukrainischen Nationalspieler bezahlt. Nun soll die Ablöseforderung bei etwa 23 Millionen Euro liegen. Sportlich verlief die vergangene Saison für Dovbyk enttäuschend. In 14 Serie-A-Einsätzen gelangen ihm lediglich drei Tore und eine Vorlage. Damit blieb er deutlich hinter den Erwartungen zurück.

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