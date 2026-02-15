Ajax Amsterdam hat für die kommende Saison ein klares Spielerprofil

Bei Ajax Amsterdam wird hinter den Kulissen intensiv am Kader für die kommende Saison gearbeitet. In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Gerüchte um mehrere mögliche Zu- und Abgänge. Besonders viel Aufmerksamkeit erhält derzeit ein altbekannter Name, der zuletzt wieder im Umfeld des Klubs aufgetaucht ist.

So wurde der vereinslose Innenverteidiger Perr Schuurs am Wochenende in der Johan Cruijff ArenA gesichtet. Der 26-Jährige, dessen Vertrag bei FC Turin kürzlich aufgelöst wurde, verfolgte die Partie gegen Fortuna Sittard als Gast des Vereins. Die Einladung soll über Jordi Cruijff zustande gekommen sein. Parallel wird Schuurs auch mit anderen niederländischen Klubs in Verbindung gebracht, bei denen man ihm eine Rückkehr in die Eredivisie zutrauen würde.

Neben möglichen Rückkehrern schaut Ajax gezielt auf junge Defensivtalente. Ein Kandidat ist Marvin Young von Sparta Rotterdam. Der 20-Jährige gilt als eines der spannendsten Abwehrtalente der Liga und stand bereits bei PSV Eindhoven auf dem Zettel. Nachdem ein Angebot über drei Millionen Euro im Sommer 2025 nicht zum Erfolg führte, fordert Sparta nun offenbar eine deutlich höhere Ablöse. In dieser Saison kommt Young auf 22 Eredivisie-Einsätze und ist zudem niederländischer U21-Nationalspieler.

Auch im Mittelfeld und bei routinierten Kräften prüft Ajax verschiedene Optionen. Der deutsche Mittelfeldspieler Caspar Jander von Southampton FC soll das Interesse der Amsterdamer geweckt haben. Konkurrenz gibt es unter anderem aus der Bundesliga und der Premier League, das kolportierte Preisschild liegt zwischen 15 und 25 Millionen Euro. Darüber hinaus kursiert der Name Christian Nørgaard, der aktuell bei Arsenal FC unter Vertrag steht. Der erfahrene Däne kam in dieser Spielzeit nur sporadisch zum Einsatz – ein Umstand, der Ajax offenbar aufmerksam gemacht hat.