Saison für Zinchenko kurz nach Wechsel bereits gelaufen

Der ukrainische Linksverteidiger Oleksandr Zinchenko hat riesiges Pech: Kurz nach seinem Wechsel von Arsenal zu Ajax Amsterdam verletzt sich der 29-Jährige schwer.

Wie sein Klub am Montag mitteilt, wird der Defensivspezialist wegen einer gravierenden Knieverletzung in dieser Saison nicht mehr zum Zug kommen. Zinchenko muss sich einer Operation unterziehen. Erlitten hat der frühere Premier League-Profi die Blessur beim 4:1-Sieg von Ajax gegen Fortuna Sittard am vergangenen Wochenende.

Am 1. Februar hatte sich Ajax die Rechte an Zinchenko für 1,5 Mio. Euro von Arsenal gesichert.