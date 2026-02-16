SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bittere Pille

Saison für Zinchenko kurz nach Wechsel bereits gelaufen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Februar, 2026 16:13
Saison für Zinchenko kurz nach Wechsel bereits gelaufen

Der ukrainische Linksverteidiger Oleksandr Zinchenko hat riesiges Pech: Kurz nach seinem Wechsel von Arsenal zu Ajax Amsterdam verletzt sich der 29-Jährige schwer.

Wie sein Klub am Montag mitteilt, wird der Defensivspezialist wegen einer gravierenden Knieverletzung in dieser Saison nicht mehr zum Zug kommen. Zinchenko muss sich einer Operation unterziehen. Erlitten hat der frühere Premier League-Profi die Blessur beim 4:1-Sieg von Ajax gegen Fortuna Sittard am vergangenen Wochenende.

Am 1. Februar hatte sich Ajax die Rechte an Zinchenko für 1,5 Mio. Euro von Arsenal gesichert.

Mehr Dazu
Technischer Direktor

Erik ten Hag hört als Trainer vorerst auf und übernimmt neue Aufgabe
Veto von Ajax

Ko Itakura darf nicht in die Bundesliga zurück
Kenneth Taylor

Lazio findet Guendouzi-Ersatz bei Ajax Amsterdam
Bendeguz Kovacs

Der VfB Stuttgart hat einen Nachfolger für Woltemade identifiziert
Erfahrung gesucht

Ajax Amsterdam bedient sich bei Nottingham Forest
Mehr entdecken
Bittere Pille

Saison für Zinchenko kurz nach Wechsel bereits gelaufen

16.02.2026 - 16:13
Talent und Erfahrung

Ajax Amsterdam hat für die kommende Saison ein klares Spielerprofil

15.02.2026 - 10:25
Geringe Ablöse

Ajax Amsterdam lehnt Wolfsburg-Angebot für Sutalo ab

1.02.2026 - 10:33
Transfer vor Abschluss

Arsenal-Profi Zinchenko zum Medizintest bei Ajax

30.01.2026 - 14:19
Veto von Ajax

Ko Itakura darf nicht in die Bundesliga zurück

27.01.2026 - 17:41
Qualität gesucht

Ajax arbeitet an Verpflichtung von Carlos Vicente

25.01.2026 - 11:16
Erfahrung gesucht

Ajax Amsterdam bedient sich bei Nottingham Forest

18.01.2026 - 19:41
Neuer Klub

Der Sohn von Ibrahimovic unterschreibt wie einst sein Vater bei Ajax

14.01.2026 - 10:11
Kenneth Taylor

Lazio findet Guendouzi-Ersatz bei Ajax Amsterdam

7.01.2026 - 15:09
Technischer Direktor

Erik ten Hag hört als Trainer vorerst auf und übernimmt neue Aufgabe

6.01.2026 - 19:36