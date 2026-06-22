Crystal Palace macht Ernst bei Arne Engels

Die Zukunft von Arne Engels könnte in diesem Sommer eines der spannendsten Themen rund um Celtic Glasgow werden. Nach Informationen von «Football Insider» drängt vor allem Crystal Palace auf eine Verpflichtung des belgischen Mittelfeldspielers.

Die Eagles sollen ihr Interesse zuletzt noch einmal verstärkt haben und wollen sich im Werben um Engels offenbar vor Nottingham Forest positionieren. Forest hatte bereits im vergangenen Winter einen Vorstoss gewagt. Damals soll Celtic ein Angebot über rund 25 Millionen Pfund abgelehnt haben. Laut den aktuellen Berichten könnte dieselbe Summe nun allerdings ausreichen, um die Schotten zum Umdenken zu bewegen.

Intern soll man bei Celtic inzwischen davon ausgehen, dass ein Verkauf im laufenden Transferfenster wahrscheinlich ist. Die Liste der Interessenten ist dabei lang. Journalist Fraser Fletcher berichtet, dass neben Crystal Palace und Nottingham Forest auch zahlreiche weitere Vereine die Situation verfolgen. Dazu zählen unter anderem AC Mailand und deutsche Vereine.