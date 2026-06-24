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Vereinswechsel möglich

Mehrere Klubs beobachten Japaner Kamada

Autor: | Publiziert: 24 Juni, 2026 21:52
Mehrere Klubs beobachten Japaner Kamada

Die Zukunft von Daichi Kamada ist derzeit offen. Der 29-jährige Offensivspieler wird nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Crystal Palace vereinslos und gehört damit zu den interessantesten verfügbaren Spielern auf dem Markt.

Vor allem aus Südeuropa gibt es offenbar konkretes Interesse. Neben AC Florenz beschäftigt sich auch Villarreal mit einer möglichen Verpflichtung des japanischen Nationalspielers. Zudem berichtet Transferexperte Matteo Moretto, dass auch Real Sociedad die Situation des Offensivspielers geprüft hat.

Kamada bringt trotz seiner eher unauffälligen Saison bei Crystal Palace weiterhin ein interessantes Profil mit. Der ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und Lazio Rom verfügt über grosse internationale Erfahrung und kennt sowohl die Bundesliga als auch die Serie A bestens. Für die Japanische Fussballnationalmannschaft absolvierte er bereits 51 Länderspiele und erzielte dabei 14 Treffer.

Da keine Ablöse fällig wird, könnte Kamada für mehrere Vereine eine attraktive Marktchance darstellen. Besonders Villarreal, Fiorentina und Real Sociedad würden einen technisch starken, vielseitig einsetzbaren Offensivspieler mit internationaler Erfahrung erhalten.

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