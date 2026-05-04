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Nach 3 Jahren

Trainer Marcelino verlässt Villarreal trotz Champions League-Quali

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Mai, 2026 13:51
Trainer Marcelino verlässt Villarreal trotz Champions League-Quali

Der spanische Erstligist Villarreal verkündet die Trennung vom bisherigen Cheftrainer Marcelino.

Der 60-jährige Spanier coachte das Team in seiner insgesamt zweiten Amtszeit seit drei Jahren. Am Wochenende hat Villarreal mit einem Sieg die Champions League-Qualifikation für die kommende Saison sichergestellt. Trotz dieses Erfolgs tritt Marcelino nun ab. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag wird nicht mehr verlängert.

Wer die Mannschaft im Sommer übernimmt, ist noch nicht klar bzw. wurde noch nicht kommuniziert.

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