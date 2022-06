Es ist offiziell: Josip Drmic hat einen neuen Verein

Der Schweizer Nati-Stürmer Josip Drmic schliesst sich dem kroatischen Meister Dinamo Zagreb an.

Der Verein bestätigt die Ankunft des 29-jährigen Torjägers, der in der abgelaufenen Saison noch für Ligakonkurrent HNK Rijeka aktiv war. Drmic hat dort in 30 Ligaspielen 21 Treffer erzielt. Der einstige FCZ-Stürmer geht nun den gleichen Weg wie Nationalmannschaftskollege Mario Gavranovic, der einst ebenfalls von Rijek zu Dinamo Zagreb wechselte. Inzwischen spielt dieser in der Türkei.

Zu seinem neuen Team stösst Drmic Mitte Juni. Bis dahin weilt er erst einmal noch im Urlaub.

psc 7 Juni, 2022 19:29