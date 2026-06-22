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Einigung mit Süper-Lig-Aufsteiger

Amir Saipi vor Wechsel in die Türkei

Autor: | Publiziert: 22 Juni, 2026 11:31
Amir Saipi vor Wechsel in die Türkei

Die Zeit von Amir Saipi beim FC Lugano scheint sich dem Ende zuzuneigen. Der 25-jährige Torhüter wurde im vergangenen Sommer durch David von Ballmoos als Nummer eins verdrängt. Obwohl von Ballmoos mehrfach verletzt ausfiel und Saipi dadurch noch auf 28 Pflichtspieleinsätze kam, hat sich Lugano inzwischen dazu entschieden, den Schweizer Keeper nach seiner Leihe fest zu verpflichten.

Damit sind die Perspektiven für Saipi deutlich eingeschränkt. Da sein Vertrag nur noch bis 2027 läuft, gilt ein Abschied in diesem Sommer als wahrscheinlich. Laut dem türkischen Journalisten Resat Can Özbudak hat sich Saipi bereits mit Amed SK geeinigt. Der Klub aus Diyarbakır ist als Aufsteiger in die türkische Süper Lig zurückgekehrt und sucht Verstärkungen für die kommende Saison.

Für Saipi wäre es der erste Wechsel ins Ausland. Der kosovarische Nationaltorhüter spielte bislang ausschliesslich in der Schweiz. Über Stationen beim FC Winterthur, Grasshopper Club Zürich und dem FC Schaffhausen führte ihn sein Weg 2021 nach Lugano. Dort entwickelte er sich zu einem Leistungsträger und absolvierte insgesamt 180 Pflichtspiele. Zu den Höhepunkten seiner Zeit im Tessin gehörte der Cupsieg 2022, als Lugano den FC St. Gallen im Finale mit 4:1 besiegte.

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