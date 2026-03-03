Franco Mastantuono könnte Real Madrid im Sommer schon wieder verlassen

Das argentinische Sturmtalent Franco Mastantuono könnte Real Madrid im Sommer nach nur einem Jahr wieder verlassen.

Zumindest über einen temporären Abgang des 18-jährigen Gauchos wird in Spanien bereits spekuliert. Mastantuono kam zu Beginn der Saison unter Xabi Alonso noch regelmässig zum Einsatz. Unter Alvaro Arbeloa haben seine Einsatzzeiten aber merklich nachgelassen. Zuletzt sass Mastantuono häufig auf der Ersatzbank.

Gemäss «El Desmarque» ziehen die Real-Bosse eine Leihe des Youngsters in Betracht. Der La Liga-Klub zahlte im letzten Sommer 45 Mio. Euro Ablöse an River Plate. Mastantuono steht bis 2031 unter Vertrag und spielt in den langfristigen Planungen auch eine wichtige Rolle. Kurzfristig könnte seine Zukunft in der kommenden Spielzeit aber bei einem anderen Verein stattfinden.

In 16 Ligaspielen für Real ist dem Angreifer nur ein Tor geglückt. Als Joker sah er am Wochenende bei der 0:1-Niederlage gegen Getafe in der Schlussphase die Rote Karte. Die letzten Wochen waren für ihn schwierig.