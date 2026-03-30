Ex-Bundesliga-Coach Bo Svensson hat neuen Job

Der frühere Bundesliga-Trainer Bo Svensson übernimmt in seiner dänischen Heimat eine neue Aufgabe.

Der 46-Jährige wird beim FC Kopenhagen als neuer Chefcoach vorgestellt. Bo Svensson tritt die Nachfolge von Jacob Neestrup an, der seinerseits am Sonntag entlassen wurde. Für Svensson ist es eine echte Rückkehr, lief er als Spieler doch einst in 155 Partien für den Verein auf.

Seine Trainerkarriere hat der Ex-Profi bislang ausschliesslich im deutschsprachigen Raum bestritten – zunächst bei Mainz 05, später im Red Bull-Konsortium in Österreich und schliesslich zwischen Juli 2024 und Dezember 2024 wieder in der Bundesliga bei Union Berlin.

In jüngerer Vergangenheit wurde Svensson immer wieder mit verschiedenen Trainerjobs in Verbindung gebracht, im Februar unter anderem mit jenem bei Werder Bremen. Akzeptiert hat er letztlich nun jenen des FC Kopenhagen, der es in dieser Saison enttäuschenderweise nicht in die Meisterrunde geschafft hat.

Bereits am Dienstag leitet Svensson seine erste Trainingseinheit beim neuen (alten) Klub.