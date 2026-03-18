SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Verzögerung wegen Delikten

Nati-Hoffnung Cameron Puertas wird frühestens 2029 eingebürgert

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 März, 2026 11:11
Nati-Hoffnung Cameron Puertas wird frühestens 2029 eingebürgert

Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin kann Mittelfeldspieler Cameron Puertas vorderhand nicht aufbieten: Der Werder-Profi wird wegen früheren Delikten frühestens 2029 eingebürgert.

Der Schweizerische Fussballverband unternahm alles, um die Einbürgerung des 27-Jährigen voranzutreiben. Dazu kommt es nun allerdings frühestens in drei Jahren. Grund dafür ist ein ein Vergehen von Puertas im Strassenverkehr, das einen Strafregistereintrag nach sich zog. Dieser wurde zwar im Oktober 2025 gelöscht. Die Einbürgerung wird jedoch verzögert. Gemäss Bundesamt für Migration gilt eine zehnjährige Wartefrist seit dem letzten relevanten Delikt. Dieses beging Puertas 2019. Der SFV bestätigt gegenüber der Nachrichtenagentur «Keystone-SDA», dass die Einbürgerung vorerst nicht vollzogen wird und zeigt sich enttäuscht.

Theoretisch dürfte Puertas auch für die spanische Nationalmannschaft auflaufen. Dass der Bundesliga-Profi von den Iberern aufgeboten wird, ist aber eher unwahrscheinlich. Im Schweizer Team hat er enge Freunde wie Dan Ndoye, Isaac Schmidt, Zeki Amdouni und Andi Zeqiri. Puertas besuchte die Nati während der EM 2024 sogar vor Ort. Vorerst kann er nicht Teamkollege werden.

Mehr Dazu
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
In Ägypten

Christian Gross steht vor sensationellem Comeback als Trainer
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Mehr entdecken
Kontakt aufgenommen

Nigeria will der Schweiz Nati-Hoffnung Zachary Athekame ausspannen

18.03.2026 - 12:11
Verzögerung wegen Delikten

Nati-Hoffnung Cameron Puertas wird frühestens 2029 eingebürgert

18.03.2026 - 11:11
Schweizer Legionäre

Gregor Kobel im Glück, Granit Xhaka zurück in der Startelf

14.03.2026 - 18:01
Manzambi im Fokus

Champions League-Sieger PSG hat einen Schweizer Nationalspieler im Blick

13.03.2026 - 15:25
Von Eintracht-Mitarbeiter

Eintracht-Verteidiger Aurèle Amenda überzeugt mit 3 Qualitäten

13.03.2026 - 12:25
Rouven Tarnutzer

Der SC Freiburg hat wieder einen neuen Schweizer im Kader

12.03.2026 - 21:10
Nur noch dritte Wahl

Nati-Verteidiger Isaac Schmidt hat bei Werder schlechte Karten

12.03.2026 - 13:42
Mark Flekken zurück

Für Jonas Omlin wird es in Leverkusen bald noch schwieriger

11.03.2026 - 18:53
Unterstützung

Yann Sommer muntert Spurs-Goalie nach Debakel-Auftritt auf

11.03.2026 - 15:51
In der Europa League

Remo Freuler kehrt in Bologna für kapitalen Einsatz zurück

10.03.2026 - 19:00