Nati-Hoffnung Cameron Puertas wird frühestens 2029 eingebürgert

Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin kann Mittelfeldspieler Cameron Puertas vorderhand nicht aufbieten: Der Werder-Profi wird wegen früheren Delikten frühestens 2029 eingebürgert.

Der Schweizerische Fussballverband unternahm alles, um die Einbürgerung des 27-Jährigen voranzutreiben. Dazu kommt es nun allerdings frühestens in drei Jahren. Grund dafür ist ein ein Vergehen von Puertas im Strassenverkehr, das einen Strafregistereintrag nach sich zog. Dieser wurde zwar im Oktober 2025 gelöscht. Die Einbürgerung wird jedoch verzögert. Gemäss Bundesamt für Migration gilt eine zehnjährige Wartefrist seit dem letzten relevanten Delikt. Dieses beging Puertas 2019. Der SFV bestätigt gegenüber der Nachrichtenagentur «Keystone-SDA», dass die Einbürgerung vorerst nicht vollzogen wird und zeigt sich enttäuscht.

Theoretisch dürfte Puertas auch für die spanische Nationalmannschaft auflaufen. Dass der Bundesliga-Profi von den Iberern aufgeboten wird, ist aber eher unwahrscheinlich. Im Schweizer Team hat er enge Freunde wie Dan Ndoye, Isaac Schmidt, Zeki Amdouni und Andi Zeqiri. Puertas besuchte die Nati während der EM 2024 sogar vor Ort. Vorerst kann er nicht Teamkollege werden.