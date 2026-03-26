Werder-Stürmer zieht sich im Training einen Kreuzbandriss zu

Werder Bremen muss im Saisonendspurt und Abstiegskampf auf seinen Stürmer Keke Topp verzichten.

Der 22-Jährige zog sich im Training am Donnerstag einen Kreuzbandriss zu, wie der Bundesligist mitteilt. Der gross gewachsene Angreifer (1.92 Meter) hat in dieser Saison 20 Bundesliga-Spiele bestritten. Dabei gelang ihm ein Treffer. Nun fällt Topp monatelang aus. Ein bereits vorgenommenes MRT diagnostizierte einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie.

«Für uns aber auch vor allem für Keke eine bittere Nachricht. Wir werden ihn mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen, um ihn auf seinem langen Weg zu begleiten», sagt Peter Niemeyer, Leiter Profifussball.

Topp ist ein Eigengewächs der Werderaner, wobei er zwischenzeitlich während drei Jahren auch für Schalke spielte. Seit Sommer 2024 ist er wieder fix im Profikader der Bremer.