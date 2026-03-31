Aufstellung da: Murat Yakin krempelt das Team gegen Norwegen um

Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin nimmt gegen Norwegen im Vergleich zum Testspiel gegen Deutschland gleich mehrere Veränderungen in der Startelf vor.

Im Tor beginn wie bereits angekündigt Yvonn Mvogo an Stelle von Gregor Kobel. Captain Granit Xhaka fehlt in der Startelf ebenfalls. Beim Sunderland-Legionär geht es nach überstandener Verletzung in erster Linie um die Belastungssteuerung. Er hat in den vergangenen Tagen nicht regulär trainiert und fehlt auch in der Aufstellung, was bedeutet, dass er nicht zum Einsatz gelangen wird. Vertreten wird Xhaka in der Startelf durch Ardon Jashari, der ihn gegen Deutschland bereits zur Pause ersetzt hatte.

Nominationen für die Anfangsformation erhalten zudem neu auch Michel Aebischer und Denis Zakaria. Captain ist Manuel Akanji. Noah Okafor fehlt angeschlagen im Aufgebot.

Auf Seiten Norwegens steht Torjäger Erling Haaland in der Startelf.

Die Aufstellung der Nati gegen Norwegen im Detail: