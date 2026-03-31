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Jashari als Lichtblick

Die Nati testet in Oslo in biederem Kick torlos – einen Lichtblick gibt es

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 31 März, 2026 19:57
Die Nati testet in Oslo in biederem Kick torlos – einen Lichtblick gibt es

Die Schweizer Nati kommt in einem insgesamt ereignisarmen Testspiel in Oslo gegen Norwegen zu einem 0:0-Remis.

Das Ergebnis ist folgerichtig, kommen doch sowohl die Mannen von Murat Yakin wie auch dessen Gegenübers Stale Solbakken zu insgesamt wenig Offensivaktionen – trotz Erling Haaland auf dem Platz.

In der ersten Halbzeit kontrollieren die Schweizer die Partie weitgehend und haben deutlich mehr Spielanteile. Die beiden einzigen echten Möglichkeiten ergeben sich allerdings erst kurz vor dem Pausenpfiff. Ein Lichtblick aus Schweizer Sicht ist Ardon Jashari, der den leicht angeschlagenen Captain Granit Xhaka ersetzt und bereits eine Rolle als Regisseur und Ballverteiler übernehmen kann. Auch kommunikativ tritt er forsch auf und leitet seine Mitspieler an.

Zur Pause wechselt Yakin dann gleich auf sieben Positionen. Der Spielfluss aus Schweizer Sicht geht dadurch ziemlich flöten. Die Norweger kommen besser auf, können sich aber auch kaum echte Topchancen erspielen. Entsprechend bleibt es bei dem torlosen Remis.

Yakin nimmt nun die Erkenntnisse aus den Partien gegen Deutschland (3:4) und Norwegen mit. Für den nächsten Zusammenzug Ende Mai wird er mit dem finalen WM-Kader bereits die unmittelbare Vorbereitung auf das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko in Angriff nehmen.

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