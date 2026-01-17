Urs Fischer mit empfindlicher Niederlage, Granit Xhaka jubelt endlich wieder

Am Samstag waren wieder einige Schweizer Legionäre im Einsatz. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu deren Darbietungen.

Thomas Stamm (Dynamo Dresden): Nach drei Niederlagen in Folge holten Thomas Stamm und Dynamo Dresden zum Start in die Rückrunde einen extrem wichtigen Sieg. Gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Fürth wurde zu Hause mit 2:0 gewonnen. Vor der Winterpause gab es noch drei Niederlagen in Folge.

Yann Sommer und Manuel Akanji (Inter Mailand): Ein unspektakulärer 1:0-Auswärtssieg gegen Udinese war ausreichend, um die Tabellenführung in der Serie A abzusichern. Yann Sommer und Manuel Akanji standen über die vollen 90 Minuten auf dem Platz und lieferten eine souveräne Leistung ab. Eines Meisters würdig?

Gregor Kobel (Borussia Dortmund): Konnte am Samstag beim 3:2-Heimsiege gegen St. Pauli nicht die Null halten, war aber schon nach einer halben Stunde am kurzen Pfosten zur Stelle. Zehn Minuten vor Spielschluss klärte Gregor Kobel dann noch mal aus spitzem Winkel.

Albian Hajdari und Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim): Das seit Wochen begeisternde Hoffenheim nimmt einen Anlauf auf die Champions League. Albian Hajdari und Leon Avdullahu haben am Samstag ihr Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten Leverkusen knapp mit 1:0 gewonnen. Hajdari war zu diesem Spiel nach einer Gelbsperre in die Startelf zurückgekehrt. Beide Schweizer spielten über 90 Minuten.

Urs Fischer, Silvan Widmer (Mainz 05): Urs Fischer und Silvan Widmer haben im Kampf gegen den Abstieg aus der Bundesliga eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen und waren auswärts Köln mit 1:2 unterlegen. Widmer ist als Captain plötzlich wieder gefragt und spielte auch diesmal über die volle Spieldistanz. Von Erfolg gekrönt war das allerdings nicht.

Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach 0:0

Schweizer Legionäre hatten bei diesem Spiel Hochkonjunktur – gleich drei von ihnen standen in der Startelf. Miro Muheim auf Hamburger Seite sowie Nico Elvedi und Haris Tabakovic im Gladbacher Team. Muheim spielte wie gewohnt auf der linken Seite und hatte ein paar gute Flanken dabei. Ebenso verlebte im Gladbacher Team Elvedi einen ruhigen Nachmittag. Tabakovic hatte nach einer halben Stunde eine Einschussgelegenheit, vergab aber. Ansonsten hatte der Stürmer einen extrem schweren Stand und brachte keine weiteren Aktionen zustande.

Noah Okafor (Leeds United): Stand nach einer kurzen Pause wieder in der Startelf. Gegen Fulham gab es einen wichtigen 1:0-Heimsieg, über den Noah Okafor zumindest jubeln durfte. Nach 70 Minuten war sein Arbeitstag beendet.

Granit Xhaka (AFC Sunderland): Endlich darf der Schweizer Superstar wieder über einen Sieg jubeln. Als Captain führte Granit Xhaka seine Mannschaft zum 2:1-Heimsieg gegen Crystal Palace. Der Erfolg war nach fünf Spielen in der Premier League ohne Sieg enorm wichtig für die Moral.