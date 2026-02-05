Borussia Dortmund hängt Daniel Svensson ein Preisschild um

Der schwedische Linksverteidiger Daniel Svensson von Borussia Dortmund weckt grosse Begehrlichkeiten. Der Bundesligist stattet den 23-Jährigen nun mit einem beachtlichen Preisschild um.

Wie die «Bild» berichtet, wird sich Dortmund im Sommer erst bei Angeboten ab 30 Mio. Euro gesprächsbereit zeigen. Im vergangenen Jahr reichten für eine definitive Übernahme des früheren Nordsjaelland-Profis noch 6,5 Mio. Euro, nachdem zunächst eine Leihgebühr von 1,8 Mio. Euro fällig wurde. Svensson steht beim BVB bis 2029 unter Vertrag.

Das Feld der Interesstenen ist bereits gross und auch hochkarätig. Insbesondere Premier Ligist Leeds United soll dem Nationalspieler Avancen machen. Auch Arsenal und Inter Mailand haben Svensson zumindest auf dem Schirm.

Welche Vereine letztlich auch konkrete Schritt hinsichtlich einer Verpflichtung unternehmen, ist noch unklar. Svensson kommt für Dortmund in der laufenden Spielzeit bereits auf 30 Pflichtspiele.