Aston Villa beschäftigt sich mit Abgang von Rogers

Aston Villa könnte im kommenden Sommer einen neuen Anlauf bei Jonathan Rowe starten. Der Flügelspieler des FC Bologna steht weiterhin auf dem Radar der Engländer, die ihn bereits zu Zeiten bei Norwich City intensiv beobachtet hatten. Trainer Unai Emery soll die Entwicklung des 22-Jährigen besonders schätzen.

Ein möglicher Transfer hängt jedoch auch von der Kadersituation ab. Vor allem ein potenzieller Verkauf von Morgan Rogers könnte Bewegung in die Personalie bringen und den Weg für eine Verpflichtung Rowes ebnen. Rogers selbst wird aktuell unter anderem vom FC Arsenal beobachtet.

Rowe bringt internationale Erfahrung aus der englischen U21 mit, für die er zehnmal auflief. In der laufenden Serie-A-Saison kommt er auf 21 Einsätze mit zwei Toren und zwei Vorlagen. Sein Vertrag in Bologna läuft noch bis 2029, während sein Marktwert zuletzt deutlich gestiegen sein soll und inzwischen auf bis zu 45 Millionen Euro geschätzt wird.