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Bänderverletzung

Schlotterbeck bangt um weitere WM-Teilnahme

Autor: | Publiziert: 21 Juni, 2026 08:23
Schlotterbeck bangt um weitere WM-Teilnahme

Bei der Deutsche Fussballnationalmannschaft wächst die Sorge um Nico Schlotterbeck. Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärte, dass sich der Innenverteidiger möglicherweise eine Bänderverletzung zugezogen hat. Wie schwer die Verletzung tatsächlich ist, sollen weitere Untersuchungen zeigen.

Sollte sich der Verdacht bestätigen, könnte das WM-Turnier für den Dortmunder vorzeitig beendet sein. Darüber hinaus hätte die Verletzung möglicherweise auch Auswirkungen auf seine Zukunftsplanung im Sommer. Denn rund um Schlotterbeck halten sich seit Wochen Wechselgerüchte. Besonders Real Madrid wird immer wieder mit dem Abwehrspieler in Verbindung gebracht. Nach Informationen von «El Debate» soll Schlotterbeck selbst einem Wechsel in die spanische Hauptstadt offen gegenüberstehen und sich vorstellen können, künftig gemeinsam mit seinem Nationalmannschaftskollegen Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung der Königlichen zu spielen.

Neben Real sollen auch Liverpool und Manchester United die Situation aufmerksam verfolgen. Aus Dortmunder Sicht dürfte die Verletzung zunächst jedoch wichtiger sein als jede Transferdiskussion. Sollte Schlotterbeck länger ausfallen, könnte das nicht nur die WM-Pläne Deutschlands beeinflussen, sondern auch mögliche Verhandlungen im Sommer erschweren oder verzögern. Aktuell bleibt abzuwarten, wie die medizinischen Untersuchungen ausfallen. Erst danach wird klar sein, ob Schlotterbeck das Turnier fortsetzen kann oder vorzeitig abreisen muss.

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