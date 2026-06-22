AC Mailand arbeitet an Ramos-Transfer

AC Mailand macht offenbar Ernst bei Gonçalo Ramos. Mehrere italienische Medien berichten übereinstimmend, dass der Stürmer von Paris Saint-Germain zu den wichtigsten Offensivzielen der Rossoneri gehört. Besonders der neue Milan-Coach Ruben Amorim soll grosser Befürworter eines Transfers sein.

Laut «Tuttomercato» versucht Amorim sogar persönlich, seinen Landsmann von einem Wechsel nach Mailand zu überzeugen. Ramos besitzt bei PSG keine unumstrittene Stammrolle, weshalb Milan auf eine Chance hofft. Die grösste Hürde bleibt allerdings der Preis. Während einige Berichte von einer Forderung um die 40 Millionen Euro sprechen, soll PSG intern eher auf rund 50 Millionen Euro bestehen. Die Franzosen hatten den Angreifer einst selbst für 65 Millionen Euro plus Bonuszahlungen verpflichtet und wollen keinen grossen Verlust machen.

Milan arbeitet deshalb offenbar an verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten. Nach Informationen des «Corriere dello Sport» könnten die erwarteten Einnahmen aus möglichen Verkäufen von Rafael Leão und Santiago Giménez den Spielraum für einen Ramos-Transfer schaffen. Interessant ist auch die Rolle von Jorge Mendes. Der einflussreiche Berater könnte laut «Corriere dello Sport» eine wichtige Rolle bei den Gesprächen spielen. Mendes unterhält sowohl in Paris als auch in Mailand beste Kontakte und könnte helfen, eine Lösung zu finden.

Zusätzlich verfolgt Milan weiterhin Morten Hjulmand von Sporting Lissabon. Berichten zufolge kalkulieren die Rossoneri für beide Spieler gemeinsam mit einem Gesamtpaket von rund 60 Millionen Euro, wobei noch offen ist, wie realistisch diese Summe tatsächlich ist.